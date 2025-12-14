巨人の“ダブルシュンスケ”が１３日、来季の飛躍を誓った。佐々木俊輔外野手（２６）と浦田俊輔内野手（２３）がＧタウンのトークショーに出演し「来年、絶対に日本一に貢献したい」と声をそろえた。今季５３試合出場で打率２割４分８厘と夏場以降に存在感を示した佐々木は「開幕から『１番・センター』で出たい」とＦＡ加入した松本剛らに宣戦布告。浦田も、両股関節の手術明けとなる正二塁手・吉川の状態次第で開幕スタメン