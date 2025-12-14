元ＡＫＢ４８でタレントの柏木由紀がイルミネーションをバックにしたオフショットを披露した。１４日までに自身のインスタグラムで「今日からはじまる地元鹿児島にある吉野公園の【LUMI Satuma2025】イルミネーション点灯式に参加させていただきました〜」と報告。「とにかく広い！綺麗！！スケートリンクやキッチンカーもあって何通りもの楽しみ方ができます」とつづり、イルミネーションをバックに大きく手を広げる柏木。