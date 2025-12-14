Ｊ３アスルクラロ沼津とＪＦＬ２位のレイラック滋賀とのＪ３・ＪＦＬ入れ替え戦第２戦が１４日、愛鷹で行われる。７日の初戦を落とし、苦しい立場に追い込まれている沼津。チームを救うべく、ＦＷ川又堅碁（３６）が「勝つだけ。僕のゴールで残留させる」と覚悟を示した。ホーム＆アウェー方式の２試合で行われる入れ替え戦。アウェー戦は２―３で敗れており、ホームでの一戦は勝利が絶対条件。１点差で勝てば延長戦、それでも