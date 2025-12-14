デビュー2連勝中のマーゴットラヴミーは開門直後に坂路へ。小林師は「落ち着いた中でも元気いっぱい」と報告。白菊賞1着から中1週になるが「純粋に状態が上がっています。その分、エネルギーが満ちあふれている感じ」と好気配を伝えた。「ジョッキー（武豊）には馬の特質だけ伝えて、あとはお任せします」と名手の手腕に託した。