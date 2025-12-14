ヒズマスターピースは午後1時16分、阪神競馬場に着いた。町田厩務員は「到着後もおとなしくて、落ち着いている。初めての長距離輸送は少し心配だったけど、見た感じは普段と変わらない」と順調さをアピール。近2走は東京マイルで逃げ切りV。自分の形なら粘り強い。「スタートが速いので特に枠は問題ないし、雨が降っても苦にしないと思う」と意気込んだ。