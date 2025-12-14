ユナイテッド航空のボーイング777-200【ワシントン共同】米メディアによると、首都ワシントン近郊のダレス国際空港発羽田行きのユナイテッド航空803便が13日、離陸直後に空港に引き返した。片方のエンジントラブルに対処するため。けが人の報告はないとしている。報道によると、機体はボーイング777―200で乗客275人、乗員15人。連邦航空局（FAA）は原因を調査するという。