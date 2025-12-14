2歳女王決定戦「第77回阪神JF」は今年、重賞勝ち馬のエントリーがなく、混戦模様となっている。戦歴を評価してアランカールに◎を託す。7月福島芝1800メートルのデビュー戦を4馬身差V。最後方追走から早めに動いて、メンバー最速の上がり3F36秒4で差し切った。続く野路菊Sも最後方追走。直線、軽く気合をつけるとグンと加速し、上がり3F最速33秒3で3馬身半突き放した。粗削りな面を残す一方、それを補う鋭い決め手が武器。前走