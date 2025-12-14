日本全国の驚きの暮らしをする家庭にスタッフが1泊し、わんぱくな人生を歩む家族から人生を楽しく生きる術を学べる密着ドキュメントバラエティ『1泊（わんぱく）家族』。本日12月14日（日）は、「日本列島おもしろ生活突撃中継SP」と題し、番組史上初となる“夜の『1泊家族』”として放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！MCのノブ（千鳥）、弘中綾香（テレビ朝日アナウンサー）、見取り図（盛山晋太郎／リリー）