ここ数年のドラマ出演作を追っていくと、そのたびにキャスト表の中から、北香那という名前が確かな存在感を放っていることに気づく。NHK連続テレビ小説『ばけばけ』で演じる江藤リヨは、物語の恋模様をかき回すお嬢様でありながら、視聴者の心に長く残るキャラクターとして存在感を放っている。高飛車で奔放、しかしどこか不器用で、時代の変化に戸惑う若い女性だ。 参考：『ばけばけ』北香那だけじゃない朝ドラ視聴者