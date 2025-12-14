NHK大河ドラマ『べらぼう』が12月14日に最終回を迎える。第46回の蔦重（横浜流星）は何度も自分の頬を叩く。写楽の絵を見にきた人々の中に、これまで蔦重の想像の世界のみに登場してきた“八つぁん”八五郎（阿部亮平）と“熊さん”熊吉（山根和馬）がいたからだ。 参考：染谷将太、『べらぼう』歌麿として生き抜いて横浜流星と蔦重の共通点は「愛され力」 彼らは「平賀源内（安田顕）の姿を見たって聞いた」と口々に話す