【セリエA第15節】(エンニオ・タルディーニ)パルマ 0-1(前半0-0)ラツィオ<得点者>[ラ]ティヤニ・ノスリン(82分)<退場>[ラ]マッティア・ザッカーニ(42分)、トマ・バシッチ(77分)<警告>[パ]エマヌエーレ・バレーリ(51分)、ナウエル・エステベス(77分)[ラ]マッテオ・カンチェッリエリ(62分)