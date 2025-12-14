リーグ・アン 25/26の第16節 メッスとパリ・サンジェルマンの試合が、12月14日03:00にスタッド・サン・サンフォリアンにて行われた。 メッスはハビブ・ディアロ（FW）、ギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）、ゴティエ・ハイン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリ・サンジェルマンはカンタン・ヌジャントゥ（FW）、ゴンサロ・ラモス（FW）、イブラヒム・ムバイエ（FW）らが先