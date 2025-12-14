［1］ロスアンゼルス（キーティング助手）環境の変化に戸惑う様子もなく順調。着いてすぐは軽めの調教にし、徐々にペースを上げる感じ。木曜に芝コースに入れて感触を確かめ、いい動きをしていた。［2］アルリファー（J・オブライエン師）4走前のハードウィックSは速い時計が出やすい馬場。距離も2390メートルと今回と似た条件で2着。シャティンのこの距離は理想的だと思います。昨年4歳のシーズンもいい競馬をしたけど5歳にな