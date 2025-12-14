俳優の新原泰佑（25）が13日、都内で初写真集「Flicker」（ギローチェ）の発売記念イベントを行った。「人生初は一度しかないからすてきなものを」と、フォトグラファーの間仲宇氏と二人三脚で作り上げた一冊。日常的よりも役者として表現できるものを詰め込み「みんなから“ファーストと思えないとがり具合”と褒めてもらえた」と満足げ。大きなB4サイズで仕上げ「1枚ごとの迫力を感じてほしい」とアピール。出来栄えは「10