エンブロイダリーは土曜朝、オールウェザーで軽めの運動。ゆったりとフットワークを確かめるように周回した。森一師は「軽めのキャンター。他の馬がコースに出る時間とずらして、一頭で落ち着かせたかった。少しピリピリしたところも時折見せますが、落ち着いているのが何よりだと思います。歩様に硬さもなく、順調に来ている」と仕上がりに納得の口ぶりだ。