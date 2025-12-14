1戦1勝のスタニングレディは阪神到着後、ゆったり馬運車を降りた。金山助手は「初の長距離輸送で心配だったけど、無事にこなしてくれた。カイ食いは新馬戦の時より良くなっている」と前向きな言葉を並べる。新馬戦は道中7番手から差し切りV。「馬群を割ってくる根性を見せてくれた。キャリア1戦で未知な部分はあるけど、頑張ってほしい」と語った。