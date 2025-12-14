北出厩舎の僚馬と仲良く6枠に入った。鳴海助手は「隣同士は悪くないと思います」と笑みを浮かべた。メイプルハッピーは土曜朝、ダートのBコースから坂路へ向かった。「動きは良かった。イライラせず、平常心を保つ中で気持ちが乗っている」と好感触。岩田康との初コンビについては「思い切った騎乗をしてくれるジョッキーだし、期待したい」と一発を狙う。