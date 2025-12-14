九州産の星アンヘリータスは角馬場から坂路へ。吉村師は「精神的にしっかりしている馬。使っても煮詰まることなく落ち着いています」と目を細める。1F延長については「かかるところもないので、大丈夫だと思う」との見立て。「前走は休み明けで駐立が悪かったけど、今度は問題ないと思う。中団ぐらいで運べれば」とイメージした。