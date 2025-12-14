［1］ロマンチックウォリアー（マクドナルド）いい準備ができて素晴らしい状態。これだけ長い間、活躍できるのは驚異的だし、自信に満ちあふれている。追い切りの動きはいい。（年齢的に）成長しているとは言えないけど、衰えていないのは間違いない。［2］ベラジオオペラ（上村師）月曜あたりから涼しくなり、快適な環境ですよ。栗東である程度の追い切りをしてきたけど香港に慣れてきたこともあり、追い切りは気合を入れる意