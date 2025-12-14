◇リーグワン第1節BR東京15ー29東京SG（2025年12月13日秩父宮）BR東京は逆転を許して劣勢になると、最後は数的不利に泣いた。後半30分過ぎに2人がイエローカードをもらって13人で戦う状況に。タンバイ・マットソン・ヘッドコーチは「中盤でチャンスをつかみきれなかった」と悔やんだ。それでも後半9分にスクラムからCTBソードが約50メートルの独走トライを決めるなど、セットプレーの強さを発揮。「自信を得られたとこ