レディーゴールは角馬場で体をほぐして最終調整を済ませた。稽古をつけた田中助手は「雰囲気は変わらず。いい状態をキープしています」と順調をアピール。白菊賞6着から中1週でのG1初挑戦。「間隔は詰まっているが、カイバをしっかり食べている。馬体増に関しては成長分だと思う。阪神外回りでこの馬の末脚を生かす形に持ち込めれば」と力を込めた。