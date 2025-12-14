関東馬イヌボウノウタゴエは昼過ぎに到着した。高石助手は「特に問題はなく、無事に輸送はクリアした。順調だし調子は良さそう」と満足げ。フルゲート18頭だった2戦目の前走で初勝利を飾った。「馬群を割ってきたり、多頭数を経験しているのは強み。以前より前進気勢も出てきて、馬にやる気を感じる。しまいを生かせる展開になれば」と期待を膨らませた。