中京2歳S2着以来となるスターアニスは角馬場で体をほぐした。高野師は「コンディションがいい。体調とか元気の良さとかですね」とうなずく。初のマイル戦については「距離を意識しての調教はしていません。乗りやすい馬をつくることを目的とした普段の調教。それが結果的に対応につながればいいなと思います」と率直に語った。