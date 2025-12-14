関東馬で最後に到着したミツカネベネラは落ち着いた様子で馬房に入った。川崎助手は「輸送は強い子でカイ食いも、いつも通り。ここまで思い通りに来られている」と報告した。前走アルテミスSはブービー人気で2着に激走。「折り合い面は心配ないし、馬群も気にしない。優等生だね。道悪も苦にしないと思う。一戦一戦、力をつけている」とトーンは高かった。