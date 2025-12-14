前売り1番人気アランカールは坂路1本。斉藤崇師は「金曜より落ち着いていました。いつも通りのレース前の雰囲気」と冷静な口ぶりで切り出す。デビュー2走はそれぞれ7、6頭立てでV。「多頭数がどうかですが、スタートが速くないので後ろからになると思う。いつもの競馬ができれば。能力はありますから」と末脚勝負の構えだ。