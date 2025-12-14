アランカールの前走はメンコを着用、落ち着いた雰囲気で周回していた。どっしり構えられる精神力が強み。前走時は8キロ増でもまだ線が細く、休養で馬体増ならさらにいい。スターアニスは、パドックの外めを力強く周回。数字以上に細身の体形、大幅な馬体増でも大丈夫だ。アルバンヌの前走は柔らかな身のこなし、馬体の張りが目立っていた。パドックは、程良いテンションで周回できている。タイセイボーグは6月阪神新馬V以来、