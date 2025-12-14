フロムレイブンは土曜朝、坂路でフットワークを確かめた。坂口師は「元気いっぱいで、しっかり動けていた。前走より状態も上向いています」と上昇をアピール。キャリア3戦目で初めてマイルに起用。「レースセンスが高く、どんな競馬でもできるので距離延長は心配ない。枠（13番）も気にならないし、デビュー時に比べて体もしっかりしてきた」と目を細めた。