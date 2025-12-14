巨人・杉内投手チーフコーチが、不振に苦しんだ戸郷と井上の巻き返しに期待した。「先発は固定して4枚欲しい」と青写真を描く中で、チームは補強を中心に投手陣の整備を進めている。それでも「生え抜きの選手が頑張らないと」と2人に言及。4勝8敗に終わった井上に「いい真っすぐ投げるんだから。まずは（井上）温大に頑張ってほしい」と話した。この日は、ジャイアンツタウンスタジアムでトークショーに出演。期待の若手には