横浜信用金庫主催の野球教室が横須賀市内の練習施設「DOCK」で行われ、DeNA・橋本と井上が参加した。小学生と保護者約200人と汗を流し、橋本は「凄い貴重な時間だった」と振り返った。小学生時代に同じ神戸市出身のつながりで西武・栗山の野球教室に参加。その縁もあり、プロ入り後も親しい関係が続いており「いつかこの子供たちが入ってきてくれたらうれしい」とプロでの再会を期待した。