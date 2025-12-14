西武・西口監督がDeNAからFA加入する桑原に主将“代行”の役割を期待した。今季に続いて来季もキャプテン制は敷かない予定で「その都度選手たちが引っ張っていけばいい。自然と誰かがキャプテンになる」と指揮官。桑原は「ガッツマン」と称され、闘志あふれるプレーでチームをけん引してきた。西口監督は「それで周りのみんなも触発されれば」とレオのガッツマンとして先頭に立つことを期待している。