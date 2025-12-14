巨人・阿部監督がニッポン放送と名球会がコラボしたラジオ番組に出演し、契約保留選手名簿に記載されたキャベッジの残留を改めて明言した。岡本のメジャー挑戦を踏まえ「もちろん候補に入ってくる。パワーはね、誰よりもある」と4番候補に挙げた。FAで獲得した松本には「一番は人間性。次世代のジャイアンツを背負っていくベテランになってほしい」と期待した。