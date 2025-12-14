ザポリージャ原発周辺で警備に当たるロシア側要員＝2023年6月、ウクライナ南部ザポリージャ州（ロイター＝共同）【ウィーン共同】国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長は13日、ロシアが占拠するウクライナ南部ザポリージャ原発で、軍事活動により外部電源が一時喪失したとX（旧ツイッター）で明らかにした。電源は既に復旧した。IAEAによると、2022年のロシアのウクライナ侵攻後、外部電源の喪失は12回目。グロッシ氏は、