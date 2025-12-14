ヤクルトから戦力外となり現役引退を表明していた山下輝投手（26）が来季から球団スタッフに転身することが13日、分かった。2軍マネジャーのポストが検討されている。木更津総合、法大を経て21年ドラフト1位で入団。22年9月30日の広島戦でプロ初勝利を挙げると、オリックスとの日本シリーズ第5戦にも先発した。その後は左肘のケガに苦しみ、2年目以降は1軍での登板機会はなかった。プロ通算2試合の登板に終わったが、球団は