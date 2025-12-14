◆Ｊ１昇格プレーオフ▽決勝千葉１―０徳島（１３日・フクダ電子アリーナ）Ｊ１昇格プレーオフ（ＰＯ）決勝が行われ、千葉が徳島を１―０で下し、２００９年以来となる１７年ぶりの復帰を決めた。Ｊリーグ史上最長ブランク昇格で、これまでの“ぬるま湯体質”から脱却し、６度目のＰＯで悲願達成。元日本代表監督で０３〜０６年途中にクラブを率いたイビチャ・オシム元監督（享年８０）が「野心を持て」と訴えていた原点回帰