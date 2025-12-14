巨人・阿部慎之助監督（４６）が１３日、「ニッポン放送ショウアップナイター６０周年名球会ラジオ」に出演した。リーグ３位の今季を「本当に悔しいシーズンでしたし、なかなか思うようにいかなかった」とし、Ｖ奪回へ一番のカギを問われると「僕の我慢と辛抱だけじゃないですか。そこだけです」と力を込めた。新戦力では日本ハムから松本剛がＦＡ加入。獲得について走攻守に加え「一番は人間性を見て、次世代のジャイアンツ