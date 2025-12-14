高円宮杯Ｕ―１８プレミアリーグ・プレーオフのブロック決勝が１４日、広島市内で行われる。１３日の１回戦で、札幌大谷高に４―３で逆転勝ちしたジュビロ磐田Ｕ―１８は大宮Ｕ１８と対戦。メンバーは１３日、東広島市内で約１時間、調整した。「ゴールを決めて貢献したい」と２戦連発を誓うのがＭＦ奥田悠真（２年）だ。初戦は１―３とリードを許した後半１３分に途中出場。攻撃のギアを上げて２得点し、チームを救った。神奈