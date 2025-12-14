過去10年で傾向を探る。☆馬齢3歳【4・0・1・10】が優勢。次いで4歳【3・3・1・23】が好成績。5歳は【2・3・4・41】、6歳は【1・2・2・25】。フレッシュな若馬を軸にしたい。☆人気1番人気は【2・2・1・5】、2番人気は【3・2・3・2】、3番人気は【3・1・0・6】、4番人気は【2・1・0・7】と上位人気馬強し。☆前走クラスオープン競走【4・6・4・75】が中心だが、好走確率だけを見れば地方重賞【3・4・2・23】がいい。