打撃に定評のあるヘルナンデスがストーブリーグで注目されている(C)Getty Images世界一3連覇を狙うドジャースはオフの補強でも積極的に動いている。現地時間12月12日にはブレーブスからFAとなっていた外野手のマイケル・シアニを獲得したと発表。【動画】緩慢守備の汚名返上！テオスカーの逆転3ランをチェックシアニは2022年にレッズでメジャーデビューを果たすと23年にカージナルスに移籍。24年にはカージナルスのセンター
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「寒いね」母の最後のLINEだった
- 2. 日本を追い越した 韓国に警鐘
- 3. 日本の地方空港便を大幅欠航へ
- 4. 張本へのヤジ問題 運営側が謝罪
- 5. 「THE W」ニッチェが9代目王者に
- 6. 日本人の「旅行離れ」深刻化か
- 7. 生臭い 日本の食事を韓女優酷評
- 8. 夫婦の営み「不満足」の理由1位
- 9. 「71129」旧陸軍砲台跡に落書き
- 10. 遅刻で30万円 クリニックが波紋
- 1. 日本の地方空港便を大幅欠航へ
- 2. 日本人の「旅行離れ」深刻化か
- 3. 「71129」旧陸軍砲台跡に落書き
- 4. 配達員装い侵入 わいせつ行為か
- 5. 0歳男児がはしか感染 1日に入国
- 6. 眩しく…20歳女が親子をはねたか
- 7. 4つ子を妊娠 減胎を決断した夫婦
- 8. 「ぬい活」各地でトラブルか
- 9. 代金引き換えの現金約11万円横領
- 10. 安倍氏銃撃 被告の凄絶な過去
- 1. 「非常に珍しい」雅子さまに驚き
- 2. 遅刻で30万円 クリニックが波紋
- 3. 自民5府県連 スナックなどに支出
- 4. 米山隆一氏に「いい加減にしろ」
- 5. れいわ議員 国会で政権を猛批判
- 6. 年収の壁 自民&国民民主で協議へ
- 7. 流行語 過労死遺族らが抗議の声
- 8. 前橋市長再選出馬求める会合に小川氏出席へ
- 9. まさか…中国軍が進次郎氏に反論
- 10. 高市政権 来年にも突然終わるか
- 1. 日本を追い越した 韓国に警鐘
- 2. 生臭い 日本の食事を韓女優酷評
- 3. 平和賞受賞者や邦人ら釈放 東欧
- 4. 北朝鮮 白頭山で性暴力が蔓延か
- 5. 日本人はなぜ台湾に来ないのか
- 6. 台湾が京都での光景に苦言 台湾
- 7. インドネシア豪雨 死者千人超に
- 8. 中国船が南シナ海で比漁船に放水、2隻損壊
- 9. 台湾有事 尖閣諸島も狙われる?
- 10. 江南スタイルのPSY、家宅捜査
- 1. 「寒いね」母の最後のLINEだった
- 2. 銀行振込は贈与税リスク?
- 3. 祖父の遺産めぐり会議 母が死亡
- 4. エイプリルフール実施サイト2018
- 5. ひろゆき氏 金融資産が4〜5倍に
- 6. 氷河期世代 若者にはない強み
- 7. なぜ? 新神戸駅直結も空室70%
- 8. 日本一の安売り店が大ビンチに
- 9. 世界経済は「景気拡大の一途」
- 10. 「治安」でも「観光」でもない…世界の富裕層が日本に来る本当の理由とは？
- 1. 楽モバに乗り換えたらヤバかった
- 2. 膨張モバイルバッテリー手放す
- 3. 上新電機 3年連続「Aリスト」に
- 4. 生成AIサービスの利用実態
- 5. 超難解な暗号解読 AIに勝てない?
- 6. 「ご当地Suica」2県で先行開始
- 7. LINEの隠しスタンプ入手する方法
- 8. 高性能な横開き型フォルダブルスマホ「nubia Fold」が発表！日本ではワイモバイル版「A502ZT」が12月4日に発売。価格は17万8560円
- 9. [After Beat NAB SHOW 2018]Vol.01 After NAB Show Tokyo 2018レポート01
- 10. BenQ 5K解像度のモニターを発表
- 11. NTTドコモ 健康になる住宅実現へ
- 12. スマホが3Dになる新サービス
- 13. ただの電気ケトルじゃない。これ1台あれば、小鍋としても保温調理にも使えるのはありがたい
- 14. 東アジアの1人当たりGDPを可視化
- 15. ドキュメンタリー映画『みらいのうた』吉井和哉インタビュー「元気のあるうちにやりたい事をとにかくやってください、と思っています」
- 16. 「史上最も黒い布」で作った暗黒ドレス、太陽光を99.87%吸収する
- 17. 独自のデータベースやWordPressなどのアプリを簡単にセルフホストできて管理できるオープンソースPaaS「Coolify」
- 18. 各社渾身のプレゼンに「欲しい」の嵐｜Engadget忘年会2019レポート
- 19. ネットの画像の元ネタはどこに？ ネット検索でたどり着けるか調べてみた
- 20. アナログ時計ってやっぱり強い。しかも3,690円でペア価格ってどういうこと？
- 1. 張本へのヤジ問題 運営側が謝罪
- 2. 中国エースが日本選手とお喋り
- 3. 参加者が失神 BD会見で衝撃事態
- 4. 勇退→八角理事長「一強体制」へ
- 5. 侍J&大谷直面 MLBから嫌がらせか
- 6. 朗希 WBC出場見送りに無念の声
- 7. G阿部監督 坂本勇人について言及
- 8. 岡本和真に代理人 MLB球団と交渉
- 9. 卓球WTT 最強コンビに注目集まる
- 10. 日本人監督退任か 中国国民怒り
- 1. 「THE W」ニッチェが9代目王者に
- 2. 「Wから出て行って」粗品に訴え
- 3. 粗品「THE Wはレベル低い大会」
- 4. BE:FIRST・LEOの交際報道 祝福
- 5. 山田邦子 年収12億円も税金80%
- 6. ヒロアカ 9年の歴史に幕を下ろす
- 7. ジャンプ 原稿料や条件など発表
- 8. 三宅裕司の6億円大豪邸売られる
- 9. 篠塚大輝「何やっても叩かれる」
- 10. ＧＡＣＫＴ ＡＩめぐる現状に警告「丸投げしないで自分で思考しろ！」「ドンドン頭悪くなるぞ」
- 1. 夫婦の営み「不満足」の理由1位
- 2. DAISOより100円安い セリア凄い
- 3. 「発達障害グレー」の漫画が人気
- 4. 女性が出てこない トイレで何が
- 5. 40代必見 GUパーカーは紐なしで
- 6. ユニクロ40代は「今っぽさ」重要
- 7. 3COINSの「おしゃれ酒器」が登場
- 8. 夢の国に 埼玉県のパティスリー
- 9. 「ニットだから」デザインワンピ
- 10. カファレル 200周年の限定缶