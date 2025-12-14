きょうは全国的に大荒れの天気となり、西日本は雨はやみますが、強い風は残るでしょう。東日本と北日本は雨か内陸を中心に雪が降り、地震の揺れが大きかった太平洋側も、大雪や猛吹雪に警戒が必要です。湿った重い雪となりますので、建物の倒壊や倒木などによる停電に警戒をお願いします。気温は日中もほとんど上がらず、強い北風の影響で実際の気温より寒く感じられそうです。あすも冬の嵐が続き、北海道や北陸を中心に大雪や猛吹