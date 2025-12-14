阪神・伊原陵人投手（２５）が１３日、奈良県大和高田市内で行われた「プロ野球・奈良県人会」の野球教室に参加し、前ＤｅＮＡ監督の三浦大輔氏から「２桁勝利指令」を受けた。三浦氏は同じ橿原市出身で県人会の大先輩。今季５勝だった伊原は来季、倍の活躍で地元を盛り上げていくと誓った。地元の空気に触れ、元気いっぱいの子どもたちの姿に伊原は自然と頰を緩めた。今季は５勝７敗、防御率２・２９でリーグ優勝に貢献