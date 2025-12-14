芝クッション値10.3＝やや硬め※土曜午前7時含水率＝芝G前10.1％、4角10.6％ダートG前1.2％、4角1.5％※土曜午前5時。午前中は雨予報が出ている。極端に雨脚が強まらなければ、芝は引き続き内前有利の見立て。ダートは脚抜きが良くなり、簡単には前が止まらない。