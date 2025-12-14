芝クッション値10.0＝やや硬め※土曜午前6時30分含水率＝芝G前10.8％、4角12.0％ダートG前1.8％、4角2.3％※土曜午前5時30分。芝は大きな傷みもなく引き続き良好な状態。前に行った馬は簡単には止まらない。ダートは雨の影響で水分を含めばスピード決着となる。