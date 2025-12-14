芝クッション値9.1＝標準※土曜午前7時30分含水率＝芝G前12.7％、4角9.3％ダートG前1.6％、4角2.0％※土曜午前5時30分。午前中は雨予報が出ているが、開幕2週目なら芝は極端に悪化しないだろう。先行馬優位の見立てだ。ダートはやや水分を含んで、前有利になりそう。