「明治安田Ｊ１昇格プレーオフ・決勝、千葉１−０徳島」（１３日、フクダ電子アリーナ）今季のＪ２で３位だった千葉が同４位の徳島に１−０で競り勝ち、昇格を決めた。Ｊ１で戦うのは２００９年シーズン以来１７年ぶりとなる。徳島は２１年以来の復帰を逃した。千葉は劣勢だった後半の２４分、右からのクロスをＦＷカルリーニョスジュニオ（３１）が頭で決めて先制した。１９９３年のＪリーグ開幕時の「オリジナル１０」のうち