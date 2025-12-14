◇明治安田J1昇格プレーオフ決勝千葉1−0徳島（2025年12月13日千葉市・フクダ電子アリーナ）J1昇格の3チーム目が決まり、26年8月の秋春制移行前の特別大会「J1百年構想リーグ」に出場する20チームが出そろった。東西各10チームの2組に分かれてホーム＆アウェーのリーグ戦を行い、その後に各組の同順位チームでプレーオフを戦い全体の順位を決める。組分けは降雪地域や交通手段なども考慮され15日に発表される。