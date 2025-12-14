「ラグビー・リーグワン、神戸２８−３３東京ベイ」（１３日、ノエビアスタジアム神戸）開幕し、１部は昨季準優勝の東京ベイが神戸を３３−２８で下して白星発進した。ＷＴＢ木田晴斗（２６）が２トライを挙げた。東京ＳＧはＢＲ東京に２９−１５で逆転勝ちした。トヨタは三重に４４−３３で勝ち、浦安は相模原に２７−２４で競り勝った。１４日は３連覇を狙うＢＬ東京が埼玉、静岡が横浜と対戦する。１部は１２チームがレギュ