お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル（40）が13日深夜に放送されたMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。母校の営業で在校生から衝撃のヤジが飛ばされたことを明かした。今回は「嫌われ芸人バスツアー!癒しスポット巡ったら心穏やかになる、知らんけど」と題して放送され、ゲストにお笑いコンビ「NON STYLE」井上裕介、ナダル、お笑い芸人・お見送り芸人しんいちが出演した。街中で