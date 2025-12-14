ファンがスタジアムに投げ入れた椅子など＝13日（ロイター＝共同）【ニューデリー共同】インド・コルカタのスタジアムで13日に開かれたサッカー・アルゼンチン代表のメッシ選手のイベントで、本人の姿が見えなかったことにファンが激怒し、椅子や瓶を投げるなど大混乱が起きた。地元メディアが伝えた。メッシ選手は13日にコルカタに到着し、自身の像の除幕式をオンライン視聴した後、スタジアムを訪れた。要人や警備員に囲まれ