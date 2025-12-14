第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）に出場する前回４位・早大の花田勝彦監督が１３日、埼玉県所沢市内で取材に応じた。学生三大駅伝３冠を達成した２０１０年度以来１５年ぶりの総合優勝へ「往路で勝たないと総合優勝につながらない。前半半分はえんじで染めたい」と往路Ｖからの逃げ切りを誓い、「青学大が強い。原晋さんの前を走りたい」と野心をのぞかせた。力関係では３連覇を期す青学大を筆頭に駒大、国学院大、中大