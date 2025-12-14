巨人・泉圭輔投手（２８）が１３日、来春の実戦で無失点行進と安定感をアピールし、開幕ローテをつかむ決意を示した。都内のプロテイン専門店「ｅｚｏｂｏｌｉｃ．原宿店」で一日店長を務め、来店者と交流。来季先発挑戦を表明しており「連続したイニングを同じ球の質で、なおかつゼロで抑えるとかの結果も大事。波は特になくしていかないと」と表情を引き締めた。例えば春の実戦で３イニングの場合「１、２が良くても３イニン